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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 01:28
boş oy
pusulanın boş olması geçersiz mi sayılır yoksa hesaba katılmayanlar arasında mı sayılır

buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
30 Mart 2024 01:43

Geçersiz oydur. Bir seçim türüne ait birden fazla pusula varsa o seçim türüne ait oy pusulaları hesaba katılmayan oy olarak işleme alınır.

Kimse bunu sallamıyor çok strese sokmayın kendinizi geçerli oylar ve geri kalanlar toplam oy kullananı tutsun yeterli. Vay efendim hesaba katılmayan oyu neden geçersiz yazdın diye kimse sorgulamaz.

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