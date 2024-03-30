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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 03:49
Atatürk 16 yıl müzede bekledi.

10 kasım 1938 de vefat eden sevgili ataturk 9 kadim 1953 e kadar etnografya müzesinde kaldi.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 03:51

Peki neden Atatürk normal bir mezarliga koyulmadi da,müzeye kotuldu sizce?


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 03:52

Atatürk devletimizin kurucusudur ve cok önemli bir askerdir.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 03:54

Normal bir mezarliga koyulamazdi çünkü gunde 400 bin 500 bin o zamanlar bilhassa ziyaretcisi olan bir liderdi.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 03:55

Diger mezarliklar zarar görebilirdi.cok iyi korunmasi gerekiyordu.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 03:56

Onun naadinin calinmasi bile devletin itibarini cok zedeleyecek bir durum


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 03:57

Cok kritik bir dönem. Turkiye 2.dunya savasina girdi


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 03:59

23 subat 1945 turkiye büyük millet meclisi almanlara ve japonlara davas ilan etti.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 04:03

Turkiyede bir tarafta savas tartışmaları, diger tarafta dunya tarihinin en büyük ekonomik bunalimi.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 04:04

1929 dunya tarihinin en büyük ekonomik bunalimi yasandi.turkiyede bundan cok zarar gördü o yillarda


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 04:06

Hem savas hem de yasanan ekonomik kriz nedeniyle insaatlar durmis.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 04:07

Pandemi oldu once insaat sektoru zarar gördü. O yillarda da insaat sektörü krizden cok zarar gormus

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