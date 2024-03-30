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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 04:37
Turkiye korede savasti.

Turkiye sovyetler birligi tehlikesine karsilik natoya üye olabilmek icin birlesmis milletler vasitasiyla koreye asker cikardi.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 04:47

25 hazran 1950 6 temmuz 1953 te koreye asker cikardi


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 04:47

25 hazran 1950 6 temmuz 1953 te koreye asker cikardi

Toplam 2 mesaj

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