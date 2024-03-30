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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 07:46
Mahalli Seçim Ücretinin Çok Çok Az Olması.

yapılacak işle hiç bir doğrusal orantısı bulunmayan ciddiyetten uzak bir ücretlendirme yapılmış maalesef.

hem memurlar hem de güvenlik güçlerimiz için uygun olduğunu düşünmüyorum verilecek ücretin.


Mehker
Daire Başkanı
30 Mart 2024 09:05

Öyle "30 bine bile bu iş yapılmaz" diyenler gibi akıl ve gerçek dışı değil ama benim makul ücretlendirmem şu olurdu:

Başkan: 6000 tl

Memur: 4200 tl

Sizin seçim ücretlendirmeniz nasıl olurdu?

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