EĞİTİM DAİRESİ

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Cezaevlerinden Denetimli Serbestliklere Resen atama.Seçim Görevi Hk.Promosyon güncellemesi hesabına yatan il var mı?İKM'den üniversite memurluğuna geçiş.Aday Memur Olmadan Doğrudan Asli Memurluğa Atanan Dört GrupEngelli aile bireyi tedavisi için mazeret tayini 1.20 faizle konut kredisi iptal mi oldu ?promosyon güncellemesinde son gelişmelerAçıktan memuriyete dönüşbayramdan önce maaş
Sözlük
ceketimi aday yapsam kazanır anlayışı 1 sevdiğin kişiyle yemek,yemek 1 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 2 güçlü100 1 deniz seviyeleri azalsaydı ne olurdu 1 yurdundan koparılmış 1 bitcoin 1 Benim yalnızlığım,insanlarla dolu 2 seçimden önceki son sözleri 5 the tunnel 2016 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri