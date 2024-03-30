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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mart 2024 13:39
Tıbbi sekreter maaşı

Merhaba arkadaşlar yeni atanan tıbbi sekreter maaşı ne kadar acaba teşvik vs ve net maaş olarak?Bir de öğrenmek istediğim ben tıbbi sekreterlik mezunuyum şuan da öğretmenlik okuyorum ama bitmesine daha 4 yıl var lisansın o yüzden tıbbı sekreterlikten atanmak istiyorum ileride öğretmenliğe geçmek için kpss ye girip yeterli puanı alıp sektererlikten geçiş yapabilir miyim mümkün mü?

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