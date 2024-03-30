İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 14:04
Seçim parası isme mi yatacak iban a mı !

Ben bir öğretmenle değiştirdim görevi. Memurum iban alınmadı benden e devlette görevim gözüküyor. Para işi nasıl oluyor iban a mı yatıyor isme mi? Ne kazanan para yatıyor ziraat de hesabım yok. Yatınca nasıl haberim olacak


arbeiter
Aday Memur
30 Mart 2024 14:24

İsme yatıyor, bankaya gidip kimlikle alıyorsunuz. Yani E-Z-İ-Y-E-T


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Mart 2024 14:47

Boş işler müdürü. Secimle isin gücün yok her başlığın altındasın.

arbeiter, 1 saat önce

İsme yatıyor, bankaya gidip kimlikle alıyorsunuz. Yani E-Z-İ-Y-E-T


bahçesaray
Memur
30 Mart 2024 14:50
TC kimlik numarası
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yerel seçim tecrübe paylaşımSeçim görevi iptaline dairMeb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakmasıSandık Görevlileri Nasıl oy atacak??Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınOkula özürsüz olarak 1 gün gitmedimMahalli Seçim Ücretinin Çok Çok Az Olması.Görevi kötüye kullanan müdür1 Nisan Müdürün bağırması

Sözlük

Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 2 The Mummy 2017 2 Unholy 1 yalan makinesi 1 işine geldiği kadar 1 savage garden 1 netflix filmleri 2 Hislerinize tercüman olan şiirler 1 Her güne bir Hadis-i serif 1 Küçük tatil kasabasında yaşam. 2

Son Haberler

Haberleşmede rekor büyümeFahrettin Altun: Türkiye, kalkınma atılımlarına hız kesmeden devam edecekBayramda tatil tercihi değişti: Gastronomi kentleri öne çıktıErdoğan: Üye sayısında hiçbir parti bizimle aşık atamazGaziantep Şehir Hastanesi 1,1 milyon hastaya hizmet verdi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri