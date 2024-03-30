özel sektör eş durumu tayin

14 mart'ta eş durumu tayini için belgelerimi düzenleyerek dilekçe verdim. iki hafta oldu cevap gelmedi. ne zaman sonuçlanır yardımcı olabilecek biri var mı bayram sonrasına mı kalır?

14 mart'ta eş durumu tayini için belgelerimi düzenleyerek dilekçe verdim. iki hafta oldu cevap gelmedi. ne zaman sonuçlanır yardımcı olabilecek biri var mı bayram sonrasına mı kalır?