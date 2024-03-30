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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mart 2024 14:58
özel sektör eş durumu tayin
14 mart'ta eş durumu tayini için belgelerimi düzenleyerek dilekçe verdim. iki hafta oldu cevap gelmedi. ne zaman sonuçlanır yardımcı olabilecek biri var mı bayram sonrasına mı kalır?

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