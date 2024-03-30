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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 15:22
Merkezi ezan sistemi 1995 te uygulsnmaya başlandı.

Merkezi ezan sistemi yani elektronik sistemle tek merkezden ezan okumasi dönemi 1995 te başladı.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 15:23

Pilot bölge olarak zonguldak ve burdur secilmis daha sonra diger ilkerde uygukanmaya basjanmis.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 15:24

1995 ten önce her camide hoporkorle ayri ayri okunurdu.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 15:26

Benim cocuklugumda köyde elektirik kesildiginde hoca minareye çıkarak okurdu ezanı. Internet de yoktu o zamanlar..


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 15:28

Elektronik cihazlar ve internet yokken hocalar minareye cikar ,kendileri okuyorlardi.Her camide ayrı ayri.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 15:40

Fransiz ressam leon gerome"ezan okuyan müezzin "adli tablosunu inceleyip ezanin cok onceden nasil okundugunu görebilirsiniz.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 15:42

Gerome nin yaptigi "müezzin "resmi elektrpnik cihazlar ve internet olmadan önceki okunus sekli.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 15:46

"Leon gerome","ezan okuyan müezzin "resmin adı.

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