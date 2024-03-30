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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 16:07
Ikmyim es durumu ile geldim şimdi bosaniyoruz

Merhaba arkadaşlar es durum tayini ile eşimin görev yaptığı ile geldim 6 ay oldu buraya geleli fakat evliligimizi sonlandırma kararı aldık eski görev yerime dönebilir miyim yardımcı olabilecek var mı acaba


ByAstsubay
Memur
30 Mart 2024 16:43
evet dönebilirsiniz ,
Toplam 1 mesaj

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