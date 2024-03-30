İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mart 2024 16:19
Bordro yayınlanmış

Arkadaşlar bordro yayınlanmış. Bu maaşlar erken yatacak mı demek?


iyilikiyidir01
Şef
30 Mart 2024 16:29
yoo yayınlanmış

Zeytun31
Memur
30 Mart 2024 16:30
yayınlanmamış milletle dalga geçme

Ruh adam23
Memur
30 Mart 2024 16:34

Benim yayınlanmış arkadaşlar. Sağlık bakanlığı. Sizin yayınlanmadıysa bilmiyorum onu


Personeliçe
Aday Memur
30 Mart 2024 16:52

Evet yayinlanmis bizim de


satac123
Şube Müdürü
30 Mart 2024 17:13

Yayınlanmış bizim de.


cetek
Şef
30 Mart 2024 17:14

Ben de sağlık bakanlığımdayım bordro yok

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mart Ayı enflasyon Tahminiicra kesintisi 2024 Temmuz Enflasyon farkı ödemesimaaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Başöğretmenlik süresi kısalmalıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların Toplu Sözleşme İkramiyesinde Yeni GelişmeTemmuz ayı zam oranı tahminleriKurum degisikligi sonrasi derece kademe?Bordro yayınlanmış

Sözlük

netflix filmleri 2 sevgili 1 market gezmesi 4 savage garden 1 marla singer 1 bitcoin 1 Tarihi çarşılar 2 Bibliosmia 2 Her güne bir Hadis-i serif 1 Hislerinize tercüman olan şiirler 1

Son Haberler

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden seçmenlere 'oltalama' uyarısıTürkiye'de mobil abone sayısı 92 milyonu aştıTürkiye yarın sandık başında... Peki seçim yasakları neler?Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldıMurat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: İnşallah süresiz tatile göndereceğiz

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri