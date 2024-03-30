İlk maaşınızla ne yapacaksınız?

ilk maaşta genelde promosyon ve çalışmadığın günlerin maaşı da oluyor o yüzden birden insanın eline alışmadığı para geçince bi garip oluyor. ben ilk memuriyetimde borçlarımı kapamıştım. SGK/KYK/ kredi kartı vs. sonra baktım hic alışamadım ve istifa ettim. şimdi memleketimde memurum burda aldığım parayı da günlük ihtiyaçlar dışında harcamıyorum. arabanın muayenesi ve sigortası geldi gecen ay ona biraz para gitti. onun harici borsaya filan girmedim anlamam da. sadece altın alıyorum maaşla.

ilk maaşta genelde promosyon ve çalışmadığın günlerin maaşı da oluyor o yüzden birden insanın eline alışmadığı para geçince bi garip oluyor. ben ilk memuriyetimde borçlarımı kapamıştım. SGK/KYK/ kredi kartı vs. sonra baktım hic alışamadım ve istifa ettim. şimdi memleketimde memurum burda aldığım parayı da günlük ihtiyaçlar dışında harcamıyorum. arabanın muayenesi ve sigortası geldi gecen ay ona biraz para gitti. onun harici borsaya filan girmedim anlamam da. sadece altın alıyorum maaşla.