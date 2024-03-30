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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Mart 2024 16:25
İlk maaşınızla ne yapacaksınız?

Biraz da güzel hayaller kuralım.

Devlet memuru olduğunuzda alacağınız ilk maaşınızla ne yapacaksınız? :)


furkan yedek
Şef
30 Mart 2024 16:36
ilk maaşta genelde promosyon ve çalışmadığın günlerin maaşı da oluyor o yüzden birden insanın eline alışmadığı para geçince bi garip oluyor. ben ilk memuriyetimde borçlarımı kapamıştım. SGK/KYK/ kredi kartı vs. sonra baktım hic alışamadım ve istifa ettim. şimdi memleketimde memurum burda aldığım parayı da günlük ihtiyaçlar dışında harcamıyorum. arabanın muayenesi ve sigortası geldi gecen ay ona biraz para gitti. onun harici borsaya filan girmedim anlamam da. sadece altın alıyorum maaşla.

furkan yedek
Şef
30 Mart 2024 16:37
alışamadım derken ilçede çalışmaya alışamadım. istifa edip yeniden 2022ye girdim. o puanla MEB'e atandım memleketimde

Mehmet-şeker
Genel Müdür
30 Mart 2024 16:41

Maaşla altına girmek en iyisi yaa bende aynısını yapıyorum borsa işi akıl karı değil

furkan yedek, 1 saat önce
ilk maaşta genelde promosyon ve çalışmadığın günlerin maaşı da oluyor o yüzden birden insanın eline alışmadığı para geçince bi garip oluyor. ben ilk memuriyetimde borçlarımı kapamıştım. SGK/KYK/ kredi kartı vs. sonra baktım hic alışamadım ve istifa ettim. şimdi memleketimde memurum burda aldığım parayı da günlük ihtiyaçlar dışında harcamıyorum. arabanın muayenesi ve sigortası geldi gecen ay ona biraz para gitti. onun harici borsaya filan girmedim anlamam da. sadece altın alıyorum maaşla.
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