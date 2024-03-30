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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 16:39
Aksaray Kampüs Talep Toplama

Aksarayda yapılmakta olan kampüs cezaevi ile ilgili bilgisi olan varr mı Talep toplama için bekliyoruz ama açılma durumu nedir?

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