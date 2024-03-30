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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 16:39
Kenan evren halk oylaması ile secilen ilk cumhurbasksnidir

Mecluste 124 cumhurbaskanligi secim turu yapilmasina rağmen cumhurbaskani bir türlü secilememis.ve kenan evrenin cumhurbaskani adayligi halk oylamasona sunulmuş.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 16:41

Normalde parlamenter sistemde 2 oturumda cumhurbaskani belirleniyor ve meclis kendi seciyor cumhurbaskanini.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 16:43

Kenan evren dönemindeki anayasa 91.37 oy almis ve dogrudan halk rarafindan secilen ilk cumhurbaskanidir.

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