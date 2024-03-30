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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 16:46
Eskiden cumhurbaskanligi gorev süresi 12 yildi.

Cumhuriyet doneminden 1960 li yillara kadar cumhurbaskanligi gorev süresi 12 yıldı.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 16:48

1960 li yillardan erdogan dönemine kadar cumhutbaskaninin görev süresi 7 yıldı.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 16:50

Erdogandan önce meclis cumhurbaskanini kendi seciyordu.meclis icinden veya meclis disindan.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 16:53

Cumhurbaskanini erdogandan önce meclis kendi seciyordu.Bir defa mahsus en cok 7 yıl görev suresi.

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