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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


30 Mart 2024 16:59
Araştırma görevlisi hafta sonları serbest çalışabilir mi?

Merhaba,

Umarım herkes iyidir, çünkü ben pek değilim :) Bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisiyim. Ev sahibim ile anlaşamadık ve evden çıkmam gerekiyor. İşyerime yakın muhitte kiralar 18-25 bin TL arası. Uzak yerler ise 12-15 bin TL arasında. Taşıtım olmadığı için yakın bir ev tutmam gerekiyor (toplu taşıma ile işe git gel toplam 4 saat alabiliyor).

Çalıştığım ve doktora öğrenimi gördüğüm okul farklı illerde olduğundan her ay 7-8 bin TL bandında şehirlerarası seyahat giderim oluyor, tabi ki bunu da cepten karşılıyoruz. Faturalar, mutfak vs. derken durum hiç iç açıcı değil.

Ben 29 yaşında bekar bir akademisyenim. Zamanında derece yaptım, lisans ve yüksek lisansımı birincilikle tamamladım (İlk 5 devlet üniversitesinden birisinde). Ben ne zaman kenara 3 kuruş atabileceğim de evleneceğim, araba alacağım, yuva kurup hayata atılabileceğim?

Allah vergisi bir yeteneğim mevcut. Profesyonel düzeyde resim yapabiliyorum. Bu yeteneğimi ise dövme yaparak da kullanabildiğimi fark ettim. Birkaç profesyonel sanatçıdan övgüler aldım, üzerine ücretsiz eğitimler de verdiler beni desteklemek için.

Şimdi hafta sonları evimin bir odasında dövme yaparak ek gelir elde etmeyi düşünüyorum. Dövme işi devlette hiçbir karşılığı olmayan, satılan tüm sertifika ve eğitimlerin karşılıksız olduğu bir alan. (Hijyen ve profesyonellik için ben yine de eğitim aldım).

Hafta sonları 1-2 müşteri alarak ay sonu neredeyse yarım maaş kadar ek gelir elde etme imkanım var. Kendi mesleğimi de aksatmamış oluyorum bu çalışma düzeniyle.

Ticaret üzerine işletmelerini başkası üzerine açan memurlar, akademisyenler, doktorlar vs. var çevremde. Kendileri çalışan olmayın, yalnızca arada sırada işe yardımcı olduklarını söyleyip sıyrılıyorlar. Bende ise durum farklı. Sonuçta dövme sanatçısı ben olacağım.

Evimde hobi amaçlı yaptığımı söylesem kim ne diyebilir ki? Bu ek gelir kapısı bana mesleğim açısından ciddi bir sorun yaşatır mı? Her türlü bilgilendirmeye ihtiyacım var.

Bazı arkadaşlar söylediklerime hiç sıcak bakmayacaktır eminim ama siz de emin olun kimse zorunda kalmadıkça ağır okul ve iş şartlarının üzerine bir de ek gelir için uğraşmaz.

Selametle...


arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
30 Mart 2024 17:10

Özelden yazıyorum size

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