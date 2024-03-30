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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 17:31
12 eylul 1980 de turkiyede iç savas yasandi

12 eylul 1980 de turkiyede resmi olsrak ic savas ilan edilmis.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 17:34

12 eylül darbesinde 630 bin kisi gozaltina alinmis.230 bin kisi mahkemerde yargilanmis.idam edikebler olmus.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 17:36

Meclis yani halk iradesi fesedilmis.allah bir daha yasatmasin.


gazanya
Daire Başkanı
30 Mart 2024 17:37

Allah bir daha yasatmasin

Toplam 3 mesaj

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