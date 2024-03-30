İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 17:51
il dışından ptesi rapor
merhaba arkadaslar ptesi idari izinliyim biliyorsunuz. ozel bi durumdan ötürü il dışındayım. rapor alacağım pazar günü acilden mi almalıyım yoksa ptesi idari izinli olduğumuz gün rapor almam daha mı doğru olur

ByAstsubay
Memur
30 Mart 2024 17:56
Pazartesi izinli olduğun gün almanız daha uygun olur
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yerel seçim tecrübe paylaşımSeçim görevi iptaline dairMeb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakmasıSandık Görevlileri Nasıl oy atacak??Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınOkula özürsüz olarak 1 gün gitmedimMahalli Seçim Ücretinin Çok Çok Az Olması.Görevi kötüye kullanan müdür1 Nisan Müdürün bağırması

Sözlük

the tunnel 2016 2 maçin 1 yurdundan koparılmış 1 işine geldiği kadar 1 kendimden biliyorum 3 Carl R.Disch 1 ip 1 Tarihi çarşılar 2 seçimden önceki son sözleri 3 market gezmesi 4

Son Haberler

Seçim günü hava nasıl olacak?Edirne kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdüTürkiye'nin Gazze için hazırladığı 8'inci yardım gemisi El-Ariş limanına ulaştıAfrika'dan geliyor: Çöl tozu bir hafta etkili olacakDijital Dönüşüm Ofisi'nden seçmenlere 'oltalama' uyarısı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri