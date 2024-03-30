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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Mart 2024 18:59
idari personel yurt dışı
merhabalar 1 haftalık yurtdışı izni için izin evrakı harici bir evrak isteniyormu? izin evrakına gideceğim ülkeyi belirttim onun harici bir belge imzalamam gerekir mi ?

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