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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Mart 2024 19:19
2024 KPSS Kamu Avukatlığı ve Sınav Hk Genel Sorular

1-Merhabalar, ben stajyer avukatım. bu sene gerçekleştirilecek 2024 KPSS Bye girmeyi planlıyorum. Daha evvel hiç lisans düzeyinde kpss deneyimim olmadığı için üyelik oluşturup sizlere danışıyorum. Kamu kurumu avukatları arasında maaş hususunda hatrı sayılır farklar olduğunu çokça duydum. Hazine avukatlarının hakim-savcı denginde maaş aldığını fakat diğer kamu kurumlarında çalışan avukatların 40bin tl bandında maaş aldığı gibi söylemler de keza duydugum başkaca söylemlerden. Kamu avukatlarının vekalet ücretleri (döner sermayeden kendilerine düşen miktar) ve aylık maaşları aşağı yukarı kaç bin tldir?

2-Ayrıca, 2022/1 2022/2 gibi atamalara dair ibareler görüyorum. yılın sağında bulunan rakamlar o sene gerçekleştirilen sınava ait yapılan atamaların sırası mıdır? 1. atamada il,kurum,maaş gibi parametreler bakımından daha kaliteli seçenekler mi olmaktadır yahut tamamıyla rastgele kurumların ihtiyacına göre açılan kontenjanlar neticesinde gerçekleştirilen atamalar mıdır?

3-Ayrıca, atandığımız bir kamu kurumundan (Örn: Ankara TİCK yahut Balıkesir Hazine) bir başka ile, yahut aynı ilin bir başka kurumuna vs. atama gerçekleştirilebilir mi? Kurumumuz yahut ilimiz sabit midir?

4-Nihayet, Kamu avukatlığında zorunlu hizmet süresi yahut şark hizmeti gibi durumlar mevcut mudur? Bir kamu avukatı mesleğe kabul edildiği sene hakim-savcı olarak atanabilir mi?

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