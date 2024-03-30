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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mart 2024 20:14
Memuriyete girişte derece belirlenmesi

4 Mart 2024 tarihinde sağlık bakanlığına ortaöğretim hemşire olarak atandım. Temmuz 2023'te biyomedikal mühendisliği lisans bölümünden mezun oldum. Memuriyete girişte derece hangi öğrenim üzerinden belirlenir?

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