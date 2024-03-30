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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 20:19
geçersiz pusula ve geçersiz zarflar

sandıktan çıkan hangi zarf ve hangi pusulalar geçersiz olacak özet geçebilecek var mı acaba mesela sandık açıldı saat 17: 00 de yırtık zarflar direk geçersiz mi sayılacak yada zarflarda hasar yok zarf içinden 2 adet muhtar kağıdı çıktı sadece muhtar oyu geçersiz mi sayılacak çeteleye ne işaretlenecek tutanağa ne yazılacak. önce muhtardan başlasak ne olur mesela


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
30 Mart 2024 20:57

Bu çok geniş bir konu. Örnek 138 sayılı genelgenin ilgili maddelerini incelemeniz daha iyi olur:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231223-14.pdf

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