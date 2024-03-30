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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mart 2024 20:50
ameliyat

Iyi akşamlar,26 mart 2024 te sağlık sorunum dolayısıyla bir operasyon geçirdim.30 gün heyet raporu verdi doktorum.Bu 30 gün bittiğin de tekrar nasıl ve ne raporu alabilirim.Bilgisi olanların aydınlatmasını rica ediyorum

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