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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mart 2024 20:56
Forum editörlerini göreve davet ediyorum!

Merhaba forum editörleri forumdaki bir sorundan bahsetmek istiyorum, kendim dahil başka insanların açtığı konu başlıklarına bakıyorum yorum yapan bazı insanlar sadece dalga geçmek amaçlı yorum yapıyor ya da maytap geçiyorlar yorumlarda insanlarla böyle insanları denetlemiyor musunuz ya da bir yaptırımı olmuyor mu ? Çünkü konu başlıklarında fazlasıyla ciddiyetsiz laubali insanlar kol geziyor bu duruma el atılmalıdır diye düşünüyorum


E.Kayı Han
Editor
30 Mart 2024 21:12

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