İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 22:00
Ara tatildeki seminer ücreti ödenecek mi?

Ara tatilimiz bayrama denk geldiği için seminer olmayacak ve ödenmeyecek diyenler var bilgisi olan var mı


Peyami.safa81
Aday Memur
30 Mart 2024 22:12

Büyük ihtimal seminer olmayacak haliyle ücret de yok tabiki.


AUÇA
Aday Memur
30 Mart 2024 22:50

Yönetmelik var, 15 saat

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yerel seçim tecrübe paylaşımSeçim görevi iptaline dairSandık Görevlileri Nasıl oy atacak??Meb de müdür yardımcısının çocuğuna okulda bakmasıDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınOkula özürsüz olarak 1 gün gitmedimMahalli Seçim Ücretinin Çok Çok Az Olması.Görevi kötüye kullanan müdür1 Nisan Müdürün bağırması

Sözlük

Bibliosmia 2 Tarihi çarşılar 2 netflix filmleri 2 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 2 marla singer 1 yurdundan koparılmış 1 Bugün olanlar 1 Unholy 1 Carl R.Disch 1 kendimden biliyorum 3

Son Haberler

İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıTrabzon'da orman yangınıAkrabalar arasında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıTürkiye'de seçimlere katılım yüksekGazze'de son durum: Can kaybı 32 bin 705'e yükseldi

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri