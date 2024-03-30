Öğretim Görevlisi Kadrosundaki Doçent-Öğr. Üyesi mi, Öğr.Gör. mi?

Doçent kadrosunda olmayan (ve öğretim görevlisi kadrosunda) bir doçent, öğretim üyesi olarak mı geçer, yoksa öğretim görevlisi mi?

Bu sorunun cevabina göre minimum ders saati ve benzeri konularda farklılaşmalar olacağından ilgili mevzuata göre yanıt verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.