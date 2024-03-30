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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2024 22:34
Fetö kyok kararı ve güvenlik soruşturması

ARKADASLAR DAHA ONCE FETÖ SORUSTURMASİ GECİRİP KYOK VE İSLEMDEN KALDİRMA ALMİS VEYA ACİKTA SORUSTURMASİ OLUPTA OGRETMENLİK VEYA DİGER MEMURLUKLARA SÖZLEŞMELİ ATANAN ARKADAŞLAR GÛVENLİK SORUSTURMASİ OLUMSZİ GELEN VARMİ

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