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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mart 2024 23:00
Saatler ileri mi alınacak?
Bu uygulama devam ediyor mu? Avrupa da bu gece 1 saat ileri alınacak akıllı telefonlar bundan etkilenir mi?

Alex10alec
Şube Müdürü
31 Mart 2024 00:19

Hayır Türkiye de bu uygulama olmayacak


Rafaello
Aday Memur
31 Mart 2024 00:20
Teşekkürler
Alex10alec, 17 dk. önce

Hayır Türkiye de bu uygulama olmayacak

Toplam 2 mesaj

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