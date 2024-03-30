Maaşlar erken yatacak mı

şimdi olumsuzluk pompalamak istemiyorum lakin gözüken tabloya göre maaşlar erken yatmayacak. yatacak olsaydı cumaya kadar cumhurbaşkanımız veyahut maliyeden açıklama gelirdi keza kurban bayramı olsa yatar derdim. taltif işi belirsiz tamamen enseyi karartmayacam ama %70 yatmaz %30 yatar diyorum yatarsa da genel seçimdeki gibi 3000 olmaz diyorum daha düşük miktar olur. saygılar hayırlı akşamlar meslektaşım.

şimdi olumsuzluk pompalamak istemiyorum lakin gözüken tabloya göre maaşlar erken yatmayacak. yatacak olsaydı cumaya kadar cumhurbaşkanımız veyahut maliyeden açıklama gelirdi keza kurban bayramı olsa yatar derdim. taltif işi belirsiz tamamen enseyi karartmayacam ama %70 yatmaz %30 yatar diyorum yatarsa da genel seçimdeki gibi 3000 olmaz diyorum daha düşük miktar olur. saygılar hayırlı akşamlar meslektaşım.