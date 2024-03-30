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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mart 2024 23:01
Maaşlar erken yatacak mı

Maaşlar bayram öncesi yatar mı. Yatmasa ne olacak 15 inde zaten yatacak diyen arkadaşlar uzak dursun.

Seçim taltifi için yorumlarınız neler. Mayıs seçiminde 28 mayıstan 5 gün sonra 2 haziranda pbs ye işlenmişti


gencpolis25
Memur
30 Mart 2024 23:05
şimdi olumsuzluk pompalamak istemiyorum lakin gözüken tabloya göre maaşlar erken yatmayacak. yatacak olsaydı cumaya kadar cumhurbaşkanımız veyahut maliyeden açıklama gelirdi keza kurban bayramı olsa yatar derdim. taltif işi belirsiz tamamen enseyi karartmayacam ama %70 yatmaz %30 yatar diyorum yatarsa da genel seçimdeki gibi 3000 olmaz diyorum daha düşük miktar olur. saygılar hayırlı akşamlar meslektaşım.

Bozkurtbakışlı
Memur
30 Mart 2024 23:09
Kurumlar sanki erken yatacak gibi hazırlığı yaptı. Talimat geldiği anda olay biter. Talimat p.tesi bile gelse sıkıntı olmaz. Ancak ben bugün bir açıklama bekliyordum. M.Şimşek, harcamalar kısıtlansın deyip, 15'i ini bekletebilir.

uluslararası2
Şef
30 Mart 2024 23:10

Açıklaman için teşekkürler devrem. Gerek öğretmenler sayfasında gerekse de haberlerde çalışma ve sosyal politikalar bakanlığı personeli 6-14 nisanda idari izinli sayılacağı için maaşların erken ödeneceği yönünde görüş var ama bakalım.

Seçim parası konusunda da tüm kamu çalışanları alıp da polisin almaması bir kez daha üvey evlat muamelesi yapılması çok can sıkıcı olur

gencpolis25, 2 saat önce
şimdi olumsuzluk pompalamak istemiyorum lakin gözüken tabloya göre maaşlar erken yatmayacak. yatacak olsaydı cumaya kadar cumhurbaşkanımız veyahut maliyeden açıklama gelirdi keza kurban bayramı olsa yatar derdim. taltif işi belirsiz tamamen enseyi karartmayacam ama %70 yatmaz %30 yatar diyorum yatarsa da genel seçimdeki gibi 3000 olmaz diyorum daha düşük miktar olur. saygılar hayırlı akşamlar meslektaşım.

Polis abi
Şef
30 Mart 2024 23:11

Maaşlar Erken yatar ama taltifler herkese yatmaz belli sayıda kişilere yatacaktir


uluslararası2
Şef
30 Mart 2024 23:12

Evet . Özellikle öğretmenler sayfasında gördüm maaşlar ve ek dersler yapıldı , 8 nisanda maaşlar hesapta diyerek görüş bildirmişler ama bakalım

Bozkurtbakışlı, 1 saat önce
Kurumlar sanki erken yatacak gibi hazırlığı yaptı. Talimat geldiği anda olay biter. Talimat p.tesi bile gelse sıkıntı olmaz. Ancak ben bugün bir açıklama bekliyordum. M.Şimşek, harcamalar kısıtlansın deyip, 15'i ini bekletebilir.

Nasuhbey
Şef
30 Mart 2024 23:30

Maaşlar 7-8 Nisan gbi yatar taltifte verilir her seçimde verildi die hatırlıyorum


kral122
Daire Başkanı
31 Mart 2024 00:24

2019 yerel seçimde de yattı

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