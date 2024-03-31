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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2024 00:48
gozden oturu gih olunuyor mu bilgisi olan var mi

gözden GİH olmanın şartları nedir bilgisi olan var mı


sımseeekk
Şef
31 Mart 2024 00:53
yav arkadaş google a emniyet sağlık yönetmeliği yaz indir oku.sana kim yazacak 20 satır yazıyı.biraz mantıklı olun artık her şey de yazılmaz ki

Napp
31 Mart 2024 01:56
gih için yasanın çıkmasını bekleyen var mı

Napp
31 Mart 2024 01:57
en son 2022 de o hak tanınmış şuan da belli mi ne zaman çıkacağı
sımseeekk, 1 saat önce
yav arkadaş google a emniyet sağlık yönetmeliği yaz indir oku.sana kim yazacak 20 satır yazıyı.biraz mantıklı olun artık her şey de yazılmaz ki

sımseeekk
Şef
31 Mart 2024 02:10
adam göz rahatsızlığından bahsediyo.sen hak diyosun.herkesin kafası iyı sanırım
Napp, 15 dk. önce
en son 2022 de o hak tanınmış şuan da belli mi ne zaman çıkacağı
Toplam 4 mesaj

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