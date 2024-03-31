Aşk doktoru ne :D

daha aile ye saygı kalmadı. Yuvalar gocuyor. kimsenin umrunda değil . çünkü sistem yuva yıkma üstüne kurulmuş.

Bence Yuva Kurma/ Kurtarma Doktoru olması lazım.

Hatta buna teşvik edilmesi lazım, şu an tam tersi yıkılsında ne olursa olsun üzeirne.

ilerde nüfüsda azalır... 2000 li yıllarda Genç bir nesil olarak söylenen Türkiye şu an o genç neslin . geleceği yaşlandırmak üzere kurduğu bir düzen üzeirne yaşıyor.

Aslında aşk değil . Yuva kurma / Aile olma / Aile diye bir doktor lazım...