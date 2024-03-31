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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mart 2024 05:43
Aşk doktoru

Komik gelecek ama olması gereken bir dal. Hastanelerde bunun için ilgili birimler tahsis edilmeli. Psikyatri doktorlarından aşk üzerine çalışmış olan kişiler bu bölümlerde çalışmalı. Kesinlikle faydalı olacaktır.


tkebap2023
Aday Memur
31 Mart 2024 07:30

Aşk doktoru ne :D

daha aile ye saygı kalmadı. Yuvalar gocuyor. kimsenin umrunda değil . çünkü sistem yuva yıkma üstüne kurulmuş.

Bence Yuva Kurma/ Kurtarma Doktoru olması lazım.

Hatta buna teşvik edilmesi lazım, şu an tam tersi yıkılsında ne olursa olsun üzeirne.

ilerde nüfüsda azalır... 2000 li yıllarda Genç bir nesil olarak söylenen Türkiye şu an o genç neslin . geleceği yaşlandırmak üzere kurduğu bir düzen üzeirne yaşıyor.

Aslında aşk değil . Yuva kurma / Aile olma / Aile diye bir doktor lazım...

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