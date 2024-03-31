Kanser hastalarından ek ödeme ve ücret alınmayacak özel hastanelerde geçerli mi?

Herkese merhabalar;ben 6 ay önce kanser sebebiyle x isimli bir özel hastanede kanser ameliyatı oldum. Sgklı çalışan olarak o zamanın parasıyla 250.000 istendi araya birilerini sokarak 140.000 a kadar düşürdük. Şimdi ise kontrole gidiyorum hem devlet hastenesi hemde özel hastaneye. kanser sebebiyle 6 aydır çalışamadığım için ve bu yüzden sgk olmadığı için devlet hastenesine ücret ödüyorum. özel hastenede normal parasını talep ediyor. Ama şöyle bir haber okudum bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.Vatandaşlarımızdan; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş oldukları bu hizmetler (Kanser tedavisi, cerrahisi, ilacı) nedeniyle hiçbir şekilde ilave ücret almayacak, vatandaşlarımız ceplerinden hiçbir ücret ödemeyecek.

Böyle birşey varsa ben niye para ödüyorum her yere anlamadım. Konu ile alakalı bilgisi olan varsa ayrdınlatırsa sevinirim.