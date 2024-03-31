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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2024 12:03
Sağlık raporu nedeniyle mobing

Cidden hasta olup 4 gün rapor aldığım için karakol grubumdan alınarak aynı karakolda başka husumetli olduğum gruba verildim. Silsileyi takip ederek valiliğe kdar gitmek istiyorum. Rapor aldığım günün akşamı grubumu değiştirdiler. Mobing yapıyorlar, gittiği yere kadar götürmek istiyorum bınu!


iyilikiyidir01
Şef
31 Mart 2024 13:00
5 yıllık vali kaymakamlık kat görevlisi olarak çalışmış deneyimi olan biri olarak diyeceğim tek şey bekler durursun vali beni çağıracak diye:)) valilik boş iş görüşe il emniyete gitmek bile boş iş bu grup değişikliğinde felan gideceğin tek kişi var ilçe emniyet müdürün

iyilikiyidir01
Şef
31 Mart 2024 13:12
ilçe emniyet müdürün de seni nerden bilecek tanıyacak amirine komserine soracak yani kendi komserinle konuş hallet mobing felan yok ortada mobing böyle birşey değil 6 ay için de 6 defa sadece senin grubun değişmesine mobing diyebilirsin kusura bakma seni hararetlendirenlerin gazına gelme çoğu anlesıldı komserim emriniz komserim deyip memurların yanında alan kesenler komserinle orta yolu bul
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