Sağlık raporu nedeniyle mobing

5 yıllık vali kaymakamlık kat görevlisi olarak çalışmış deneyimi olan biri olarak diyeceğim tek şey bekler durursun vali beni çağıracak diye:)) valilik boş iş görüşe il emniyete gitmek bile boş iş bu grup değişikliğinde felan gideceğin tek kişi var ilçe emniyet müdürün

5 yıllık vali kaymakamlık kat görevlisi olarak çalışmış deneyimi olan biri olarak diyeceğim tek şey bekler durursun vali beni çağıracak diye:)) valilik boş iş görüşe il emniyete gitmek bile boş iş bu grup değişikliğinde felan gideceğin tek kişi var ilçe emniyet müdürün