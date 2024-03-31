2 mayıs da mazeret dilekçesi versem?

Merhabalar tecrübeli meslektaşlarım.. Genel atama geçen yıl 9 haziran da açıklandı. Bu yılda yine haziranın ilk haftası olarak değerlendirsek, ve mayısın ilk haftası için eş durumu mazeret dilekçesi yazmış olsak arada takribi 1 ay var gibi.. Sizce değerlendirme genel atama mı olur??

Merhabalar tecrübeli meslektaşlarım.. Genel atama geçen yıl 9 haziran da açıklandı. Bu yılda yine haziranın ilk haftası olarak değerlendirsek, ve mayısın ilk haftası için eş durumu mazeret dilekçesi yazmış olsak arada takribi 1 ay var gibi.. Sizce değerlendirme genel atama mı olur??