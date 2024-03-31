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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2024 13:35
Mayıs ayında mazeret ataması talep etsem genel atamada değerlendirilir mi?

Merhabalar tecrübeli meslektaşlarım.. Genel atama geçen yıl 9 haziran da açıklandı. Bu yılda yine haziranın ilk haftası olarak değerlendirsek, ve mayısın ilk haftası için eş durumu mazeret dilekçesi yazmış olsak arada takribi 1 ay var gibi.. Sizce değerlendirme genel atama mı olur??


Birsüveyda
Memur
31 Mart 2024 14:03

Eylüle kalacağını düşünüyorum dilekçenin sisteme düşmesi bile bazen 10/15 günü buluyor hele ki ilgili kurumlara iletilip kurumlar arası yazışma vs. 1 aydan fazla sürüyor bir de evraklar sıraya göre işleme alınıyor.


ushersurnamee
Memur
31 Mart 2024 14:14
Eşim sözleşmeli 4b ilk atama olucak. Bu şekilde de yine dilekçeye ek evrakları da versek, kurumlar arası yazışma yapılması gerekir mi?
Birsüveyda, 9 saat önce

Eylüle kalacağını düşünüyorum dilekçenin sisteme düşmesi bile bazen 10/15 günü buluyor hele ki ilgili kurumlara iletilip kurumlar arası yazışma vs. 1 aydan fazla sürüyor bir de evraklar sıraya göre işleme alınıyor.


ushersurnamee
Memur
31 Mart 2024 14:15
Ve 2023 den önceki durumda eş durumu mazeret dilekçesini en geç 1 ayda çözerlerdi.. Şuan kesinlikle mazeret yada genel atama da mı değerlendiriliyor..
Birsüveyda, 9 saat önce

Eylüle kalacağını düşünüyorum dilekçenin sisteme düşmesi bile bazen 10/15 günü buluyor hele ki ilgili kurumlara iletilip kurumlar arası yazışma vs. 1 aydan fazla sürüyor bir de evraklar sıraya göre işleme alınıyor.


Birsüveyda
Memur
31 Mart 2024 14:40

Zaten ilk dilekçeden sonra evraklar istenecek sizden. 1 ayda mazeret tayini açıklanan görmedim ben varsa da ben bilmiyorum. Hangi evrakları isteyeceklerini biliyorsanız ve elindeyse evraklarınız dilekçenize ekleyip gönderin

ushersurnamee, 8 saat önce
Ve 2023 den önceki durumda eş durumu mazeret dilekçesini en geç 1 ayda çözerlerdi.. Şuan kesinlikle mazeret yada genel atama da mı değerlendiriliyor..

ushersurnamee
Memur
31 Mart 2024 15:01
Görev belgesi ve dilekçe olarak biliyorum ben ama şu var eğer süre gözetip 1 ayda da açıklayamicaklarsa eğer.. Eşimin geç başlamasını sağlayabilirim.. O yüzden bir karar vermem gerek.. Geç başlama mı yoksa mayısa en erken yetişip 1 ayda gidebilme mi..
Birsüveyda, 8 saat önce

Zaten ilk dilekçeden sonra evraklar istenecek sizden. 1 ayda mazeret tayini açıklanan görmedim ben varsa da ben bilmiyorum. Hangi evrakları isteyeceklerini biliyorsanız ve elindeyse evraklarınız dilekçenize ekleyip gönderin

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