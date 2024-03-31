Mayıs ayında mazeret ataması talep etsem genel atamada değerlendirilir mi?

Görev belgesi ve dilekçe olarak biliyorum ben ama şu var eğer süre gözetip 1 ayda da açıklayamicaklarsa eğer.. Eşimin geç başlamasını sağlayabilirim.. O yüzden bir karar vermem gerek.. Geç başlama mı yoksa mayısa en erken yetişip 1 ayda gidebilme mi..

Görev belgesi ve dilekçe olarak biliyorum ben ama şu var eğer süre gözetip 1 ayda da açıklayamicaklarsa eğer.. Eşimin geç başlamasını sağlayabilirim.. O yüzden bir karar vermem gerek.. Geç başlama mı yoksa mayısa en erken yetişip 1 ayda gidebilme mi..