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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Mart 2024 14:31
orduevi
yeni nikah yaptım haliyle eşimin tsk akıllı kartı henüz ulaşmadı. orduevine tsk kimlik kartı olmadan evlilik cüzdanıyla girebilir miyiz veya bu orduevi komutanlığı inisiyatifinde midir

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