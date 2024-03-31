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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2024 18:42
Tek böbrekli polis

Merhaba Eşim 16 yıllık polis. Ama geçenlerde tek böbrekli olduğunu öğrendi. Bu durum çalışmasına engel mi? Geri hizmete geçer mi? Veya İçerde çalışması gerekiyor diye duyduk. Başına böyle bişey gelmiş bi arkadaşımız cevap verirse seviniriz.

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