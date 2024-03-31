İstanbul'un zorunlu tercih olması

İstanbul da yıllardır çalışan şark görevine gitmek isteyip de gidemeyen aldığı maaşın 15-20 bin arasına kiraya veren hergün işe gitmek için en az 1 saat yol giden işteyken akşama kadar araba kullanıp lanet olası trafiği çeken bunu çektiği yetmemiş gibi işten çıkınca akşam trafiğini tekrar evine gitmek için çeken 1 mayıs yılbaşı gezi olayları yıl dönümü yok dünya kadınlar günü yok lgbt yürüyüşü yok seçim mitingleri yok bilmem neler oluyor diye 12/12 ye en çok dönen ülkedeki istanbul da çalışanların suçu nedir en baştan mesleğe başlayan herkesi istanbul da başlatıp 5 yıl çalıştırıp şarka gönderip sonra bir daha da istemediği sürece bu istanbul a vermeyeceklerdi yıllardır bunu yapamadılar istanbul da çalışan polis yıllardır yıprandı haksızlığa uğradı mesleğe bilecik de başlayıp gümüşhane'de şark yapıp tekrar dönüşte uşak iline giden adamlar olduğu için İstanbul daki adamı gönderemiyorlar şarka en çok terör olayının gerçekleştiği il olmasına rağmen en az terör parasını alan illerden biridir istanbul buradan hakkari nin çukurca ilçesine giden adam bile biz yıllardır istanbul un çilesini çekmişiz diyor geri gelmek istemiyor bu şehrin çilesi bitmez arkadaşlar o yüzden bu şehirde çalışan adama ya ekstra bir ödüllendirme yapılmadığı sürece cazip hale getirilmediği sürece istanbul un kaderi değişmez herkes istanbul dan gitmeye çalışır doğudaki kimse de rahatını bırakıp gelmek istemez adaletli bir sistemle herkes sırayla çalışmalı yoksa birileri hep rahat eder birileri hep çile çeker istanbulu en çok sabah şirinevler den metrobüse binmek için işe gitmek için üst geçitte vatandaş trafiği çeken anlar gerisi boştur adalet herkes için aynı olursa adalet olur 10 yıldır istanbul da çalışan bu çileyi çekip şarka gidemeyenler var onların gidip yenilerinin gelmesi lazım rezil istanbul a gelmekten korkmayın çünkü bu çile hepimizin...