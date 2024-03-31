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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2024 19:03
İstanbul'un zorunlu tercih olması

daha önce istanbulda çalışmış olanları muaf etmeleri gerekmez mi ? 7.tercihte istanbul olsa gelme ihtimali nedir sizce


uluslararası2
Şef
31 Mart 2024 20:10

8 ve üzeri sene çalışanları vermemesi gerek bence de.


Biçare24
Aday Memur
31 Mart 2024 21:46

Eksileyenleri çok merak ediyorum gerçekten İstanbul da çalışanların sizden ne farkı var?Daha önce çalışmayanlar da gelip çalışacak yok öyle kaçmak


uluslararası2
Şef
31 Mart 2024 22:40

Bu eksileyenlerin kuyruk acısı büyük devrem. Yok öyle hep küçük illerde çalışmak, geleceksiniz göreceksiniz İstanbul u görev yoğunluğunu , hayat pahalılığını

Biçare24, Dün

Eksileyenleri çok merak ediyorum gerçekten İstanbul da çalışanların sizden ne farkı var?Daha önce çalışmayanlar da gelip çalışacak yok öyle kaçmak


karaşimşek76
Şef
01 Nisan 2024 03:26

İstanbul da yıllardır çalışan şark görevine gitmek isteyip de gidemeyen aldığı maaşın 15-20 bin arasına kiraya veren hergün işe gitmek için en az 1 saat yol giden işteyken akşama kadar araba kullanıp lanet olası trafiği çeken bunu çektiği yetmemiş gibi işten çıkınca akşam trafiğini tekrar evine gitmek için çeken 1 mayıs yılbaşı gezi olayları yıl dönümü yok dünya kadınlar günü yok lgbt yürüyüşü yok seçim mitingleri yok bilmem neler oluyor diye 12/12 ye en çok dönen ülkedeki istanbul da çalışanların suçu nedir en baştan mesleğe başlayan herkesi istanbul da başlatıp 5 yıl çalıştırıp şarka gönderip sonra bir daha da istemediği sürece bu istanbul a vermeyeceklerdi yıllardır bunu yapamadılar istanbul da çalışan polis yıllardır yıprandı haksızlığa uğradı mesleğe bilecik de başlayıp gümüşhane'de şark yapıp tekrar dönüşte uşak iline giden adamlar olduğu için İstanbul daki adamı gönderemiyorlar şarka en çok terör olayının gerçekleştiği il olmasına rağmen en az terör parasını alan illerden biridir istanbul buradan hakkari nin çukurca ilçesine giden adam bile biz yıllardır istanbul un çilesini çekmişiz diyor geri gelmek istemiyor bu şehrin çilesi bitmez arkadaşlar o yüzden bu şehirde çalışan adama ya ekstra bir ödüllendirme yapılmadığı sürece cazip hale getirilmediği sürece istanbul un kaderi değişmez herkes istanbul dan gitmeye çalışır doğudaki kimse de rahatını bırakıp gelmek istemez adaletli bir sistemle herkes sırayla çalışmalı yoksa birileri hep rahat eder birileri hep çile çeker istanbulu en çok sabah şirinevler den metrobüse binmek için işe gitmek için üst geçitte vatandaş trafiği çeken anlar gerisi boştur adalet herkes için aynı olursa adalet olur 10 yıldır istanbul da çalışan bu çileyi çekip şarka gidemeyenler var onların gidip yenilerinin gelmesi lazım rezil istanbul a gelmekten korkmayın çünkü bu çile hepimizin...


Biçare24
Aday Memur
01 Nisan 2024 03:50

Bilmez miyim o Şirinevleri hele bir de o tekinsiz ara sokakları çok kötü bir yer


JW Argo İzmir 3310
Şef
01 Nisan 2024 04:58
su kanallarini yol yaptim otoyolda

Anderson1
01 Nisan 2024 12:33

Ben 9 yıldır istanbulun kahrını çekiyorum sabah 5 te uyanıp 8 deki mesaiye yetişmeye çalışıyorum afyonun dinar ilçesindeki adam da evine 200 metredeki karakola göbegını kaşıya kaşıya gidiyor. Afyon gibi yerlerdeki polisler gelsinde istanbulun tadına baksın


Konan Bey
Aday Memur
01 Nisan 2024 12:54
intihar ederler
Anderson1, 3 saat önce

Ben 9 yıldır istanbulun kahrını çekiyorum sabah 5 te uyanıp 8 deki mesaiye yetişmeye çalışıyorum afyonun dinar ilçesindeki adam da evine 200 metredeki karakola göbegını kaşıya kaşıya gidiyor. Afyon gibi yerlerdeki polisler gelsinde istanbulun tadına baksın


Sare yali
Aday Memur
01 Nisan 2024 14:16

Eşim 5 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra tekrar tercih dışı İstanbul geldi 7 yıldır tekrar İstanbul'dayız malesef


Anderson1
01 Nisan 2024 14:20

Gene sizin 1 yıl kalmış kurtulmanıza inş hiç gelmeyenler gelecek ve istanbulun o tadına bakacak. Bi tek bizmi enayiyiz 21.000 kira ver rezıllık çek Nevşehirdeki adam krallık yaşasın yok öyle dünya artık inş yatanlar gelecek ve ne çektiğimizi anlayacaklar

Sare yali, 54 dk. önce

Eşim 5 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra tekrar tercih dışı İstanbul geldi 7 yıldır tekrar İstanbul'dayız malesef


Sare yali
Aday Memur
01 Nisan 2024 14:31

Evet 1 yılımız kaldı gidip gitmeme konusunda kararsısiz çocuğun okulu yarım kalacak yine tercih dışı çıkar kötü bir yer gelir diye korkudan tercih yapamiyoruz malsef

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