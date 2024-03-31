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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mart 2024 19:03
istanbulun zorunlu tercih olması

daha önce istanbulda çalışmış olanları muaf etmeleri gerekmez mi ? 7.tercihte istanbul olsa gelme ihtimali nedir sizce


uluslararası2
Şef
31 Mart 2024 20:10

8 ve üzeri sene çalışanları vermemesi gerek bence de.

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