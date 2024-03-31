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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Mart 2024 22:00
seçimin borsaya yansıması ?
Bu saat itibari ile seçimle beraber sonuçlar borsaya nasıl etki eder ?

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