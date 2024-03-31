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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Mart 2024 22:03
Üniversitelerde 3+1 sözleşmeliden kadroya

Üniversiteye sözleşmeli büro personeli olarak atandım. Kadroya her şekilde 3+1'i doldurduğumda geçiyorum değil mi ? Üniversiteler biraz özerk yapı olunca kafamda soru oluştu.

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