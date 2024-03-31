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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mart 2024 22:47
Sağlık personeli yüksek lisans yapması ve eğitim hakkı

Merhaba ben röntgen teknikeri olarak görev yapmaktayım lisansım fizik tedavi ve rehab, anatomi alanında sağlık bilimleri enstitüsünde yüksek lisans yapmaktayım.Çalıştığım birim eğitim hakkım olmasına rağmen geçici göreve gönderdi.Bu konuyla ilgili bir madde var mıdır? Ve eğitim hakkıma göre nöbet ayarlanması hakkında madde var mıdır?

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