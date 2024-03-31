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Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


31 Mart 2024 23:27
Memur ve Emeklinin Sesini Duymadın Ak Parti
3600 Ek Gösterge ÇIKMADI + Memur Emeklisinin sesi duyulmadı + 1.20 Konut Kredisi çıkmadı + Genel seçimde Verilen hiçbir söz tutulmadı. Buna karşılık, ülke Suriyeli ve Afganlıyla doldu! Duymadınız halkı duy-ma-dı-nız.

Bozkurtbakışlı
Memur
31 Mart 2024 23:50
Suriyelilere ve Afganlılara 100 milyon $ harcadık mı!

Bozkurtbakışlı
Memur
31 Mart 2024 23:54
Memur ve emeklinin çığlıklarını duymadın AK PARTİ.

Kalet
Daire Başkanı
31 Mart 2024 23:59

Sahtekar TÜİK bürokratları yargılanmalıdır.

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