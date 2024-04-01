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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Nisan 2024 00:45
çok mutluyum
bazı şeyler değişiyor. artık torpilcilere ekmek yok. yaşa MUSTAFA KEMAL PAŞA yaşa

Kpsbirincisi
Genel Müdür
01 Nisan 2024 02:47

Aynı zamanda çok safsın.

Toplam 1 mesaj

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