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Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


01 Nisan 2024 01:18
Gebelikte İdrar yolları enfeksiyonu ve istirahat raporu

3 aylık hamileyim ve idrar yollarında enfeksiyon varmış. Kasık ağrısı yanma şikayeti ve kokulu sarı akıntım oluyor. Şuanda ilaç kullanıyorum ama hareket halinde kasık ağrım ve akıntım arttığı için istirahat ettigimde daha iyi hissediyorum. Birde enfeksiyon ilerlediğinde risk yaratiyormus. Şuan bile kasık ağrılarım beni korkutuyor. Sizce doktor istirahat raporunu uygun gorur mu ?

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