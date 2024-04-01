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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


01 Nisan 2024 01:20
Gebelikte istirahat raporu

3 aylık hamileyim ve idrar yollarında enfeksiyon varmış. Kasık ağrısı yanma şikayeti ve kokulu sarı akıntım oluyor. Şuanda ilaç kullanıyorum ama hareket halinde kasık ağrım ve akıntım arttığı için istirahat ettigimde daha iyi hissediyorum. Birde enfeksiyon ilerlediğinde bebege risk yaratiyormus. Şuan bile kasık ağrılarım beni korkutuyor. Sizce doktor istirahat raporunu uygun gorur mu ?

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