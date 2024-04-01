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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Nisan 2024 08:32
banka promosyon ödemesi

Arkadaşlar merhaba, ben işe başlayalı bir ay olacak banka promosyon ödemesi olacak ama kimseden ne zaman yatacağına dair bilgi alamadım. Tahminen ne zaman yatar daha önce alanlar ne zaman aldı?

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