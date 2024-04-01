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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Nisan 2024 10:10
dikkat!!!bazıları forumla uğraşacak yazdıklarınıza dikkat edin.
bazı şeylerin sonucu yapılan açıklamalara bakılırsa gene emniyete kesilecek.gelecek günler mutluluk mu getirir yoksa sıkıntı mı getirecek hep beraber göreceğiz.ancak sunu biliyorum bu forumda yazılanları cimere şikayet etmek için bekleyenler var nacizane tavsiyem yazdıklarınıza dikkat edin .

iyilikiyidir01
Şef
01 Nisan 2024 10:12
NOT :KONUYA YORUM YAPIP BASKA MECRALARA CEKİLMEYE ÇALISANLAR OLACAK
Toplam 1 mesaj

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