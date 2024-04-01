dikkat!!!bazıları forumla uğraşacak yazdıklarınıza dikkat edin.

bazı şeylerin sonucu yapılan açıklamalara bakılırsa gene emniyete kesilecek.gelecek günler mutluluk mu getirir yoksa sıkıntı mı getirecek hep beraber göreceğiz.ancak sunu biliyorum bu forumda yazılanları cimere şikayet etmek için bekleyenler var nacizane tavsiyem yazdıklarınıza dikkat edin .

bazı şeylerin sonucu yapılan açıklamalara bakılırsa gene emniyete kesilecek.gelecek günler mutluluk mu getirir yoksa sıkıntı mı getirecek hep beraber göreceğiz.ancak sunu biliyorum bu forumda yazılanları cimere şikayet etmek için bekleyenler var nacizane tavsiyem yazdıklarınıza dikkat edin .