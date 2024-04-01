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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Nisan 2024 10:57
müdürün okula her gün geç gelmesi
mesai 8.30 fakat mudur 9.00 da geliyor.yasal mi

Yamyamav
Memur
01 Nisan 2024 11:24

Değil ama bazıları haftada en az 2 gün hiç gelmeyenler var . Özellikle köy okullarindaki idareciler çok sıkı denetime alınmalıdır.


lpdeniz
Memur
01 Nisan 2024 12:14
cimere yaz gitsin
Toplam 2 mesaj

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