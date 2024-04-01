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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Nisan 2024 11:57
reddi miras acil
ben Kahramanmaraşlıyım ölen abim den dolayı reddi miras yapmak istiyorum ancak Kırşehir'de yaşıyorum Kırşehir'den verdim dilekçeyi reddedilebilir dediler Maraş'tan vermen gerekiyor diyorlar bilgisi olan var mi

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