reddi miras acil

ben Kahramanmaraşlıyım ölen abim den dolayı reddi miras yapmak istiyorum ancak Kırşehir'de yaşıyorum Kırşehir'den verdim dilekçeyi reddedilebilir dediler Maraş'tan vermen gerekiyor diyorlar bilgisi olan var mi

ben Kahramanmaraşlıyım ölen abim den dolayı reddi miras yapmak istiyorum ancak Kırşehir'de yaşıyorum Kırşehir'den verdim dilekçeyi reddedilebilir dediler Maraş'tan vermen gerekiyor diyorlar bilgisi olan var mi